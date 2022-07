Policia e Elbasanit arreston Ramis Mici, 37-vjeçarin që masakroi me thikë bashkëjetuesen, Jetlira Elezi

13:43 31/07/2022

Policia e Elbasanit ka arrestuar Ramis Mici 37 vjeç i cili vrau me thikë bashkëjetuesen e tij Jetlira Elezi 37 vjeçe.

Krimi ndodhi dje pas mesnate në lagjen Skënderbej.

Pas 24 orë kërkimesh, policia ka mundur të lokalizojë dhe kapë autorin e krimit.

Pasi e qëlloi, 37 vjeçari e braktisi viktimën dhe u largua në drejtim të paditur.

Ishin pronaret e shtëpisë qe e gjetën të pajetë gruan në dhomë dhe njoftuan policinë.

Çifti jetonte prej një muaji në banesën me qira. Por duket se midis tyre kishin nisur konfliktet.

Policia sqaroi se më 26 korrik, Jetlira u paraqit në polici pasi bashkëjetuesi I kishte thyer celularin. Ajo nuk e akuzoi për dhunë, por kërkoi urdhër mbrojtje. Nga ai moment çifti u nda. Jetlira banonte në katin bodrum të banesës dhe Ramisi në katin e parë.

Dje ishte dita kur ajo do strehohej nga një shoqatë në ndihmë të grave të dhunuara, por pikërisht në mesnatë u masakrua me thikë nga Ramis Mici.

Të dy vinin nga një divorc me fëmijë me nga dy fëmijë secili. Një nga vajzat e Jetlirës jetonte me atë por nuk ishte në çastin e krimit pasi kisht ikur te babai i saj./Klan News