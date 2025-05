Detaje të reja janë zbardhur nga ngjarja e rëndë që tronditi Shkodrën të premten. Klan News ka zbardhë dëshminë e 57-vjeçarit amerikan Brendon Saporito, i cili vrau me thikë partneren Sandra Saporito, 54 vjeçe në Gjyhadol të Shkodrës. Para hetuesve, Saporito është shfaqur i penduar për krimin, ndërsa sipas tij vrasjen e ka kryer pasi të dy kishin qenë në gjendje të dehur dhe po ziheshin.

Shkak për zënkën ai u tha hetuesve janë bërë sharjet dhe ofendimet që 54-vjeçarja ka nisur të bëjë ndaj tij. Brendon Saporito ka deklaruar se zënkat i kanë pasur shumë të shpeshta kohët e fundit, pa një arsye të qartë. Pasi ka kryer vrasjen, në gjendje të rëndë psikologjike, Saporito preu damarët, i penduar menjëherë për çfarë kishte bërë.

Çifti amerikan kishte 1 ditë që ndodhej në Shkodër, ku po qëndronin në një banesë të marrë me qira. Pikërisht pronari i banesës ishte ai që zbuloi krimin e rëndë, e më pas lajmëroi policinë. Përpara hetuesve ai pohoi se gjatë gjithë natës çifti i turistëve kishin debatuar, aq sa ai i kishte tërhequr vëmendjen disa herë, për shkak të zhurmës së krijuar.

58-vjeçari amerikan është vënë në pranga nga ana e policisë së Shkodrës, ndërkohë që është duke marrë ende ndihmën mjekësore në spital.

Trupi i viktimës është sjellë në Tiranë, ku do t’i nënshtrohet ekspertizës nga Instituti i Mjekësisë Ligjore dhe më pas do t’u dorëzohet familjarëve. Burime bëjnë me dije se edhe në vendin e ngjarjes gjatë të premtes ka patur përfaqësues së Ambasadës Amerikane në Tiranë.

Klan News