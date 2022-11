Vrau fqinjin për një kovaçhane, burg pa afat autorit

16:20 01/11/2022

Fatmir Manellari: Nuk e bëra me dashje, u vetëmbrojta

Me kokën ulur, Fatmir Manellari, i arrestuar për vrasjen e fqinjit të tij Safet Hyskollari, 65-vjeç në muajin shtator doli para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë “Arrest në burg”, ku do të qëndrojë pa afat.

Gjatë seancës, 63-vjeçari ka pranuar vrasjen, por deklaroi se e ka bërë atë për vetëmbrojtje pasi Hyskollari e ka goditur i pari.

Sherri që pasoi ngjarjen e rëndë, sipas autorit ka nisur 20 vite më parë dhe lidhet me pronësinë.

“Ky debat ka 20 vjet. Kur u prish kooperativa unë mbajta kovaçhanën pasi xhaxhi më kish thënë se ishte jona me tapi të vjetër. Ndërsa këta u futën tek godinat e kooperativës. Kur ata kanë bërë ndërhyrje ndër vite më kanë ofenduar vazhdimisht duke më thënë: “Ik ore fshatar”.

63-vjeçari Manellari u vu në pranga mbrëmjen e 28 tetorit, sapo u kthye në banesën e tij në fshatin Zagorçan, pasi kishte qëndruar për 2 muaj i fshehur. Ai kishte qëndruar në pyll midis Lozhanit të Maliqit dhe Pogradecit, ndërkohë zbriste të fshatrat e afërt ku blinte ushqime dhe kafe.

