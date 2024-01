Vrau kunatin pasi i përdhunoi vajzën, Kocibellinj: Askush s’mund ta provojë shokun që ka përjetuar babai

23:13 17/01/2024

Tema e kësaj të mërkure në emisionin “Opinion”, në Tv Klan, ka të bëjë me ngjarjen e rëndë që ndodhi një javë më parë në Volos të Greqisë, ku 50-vjeçari Fatmir Talellari, vrau kunatin e tij 33 vjeç, Erjon Pelivani, pasi ky i fundit abuzonte me vajzën e tij që në moshën 9-vjeçare.

E ftuar në studio, ishte aktivistja Suela Kocibellinj, e cila u shpreh se askush nuk e vendos dot veten në pozicionin e Fatmir Talellarit ose të provojë atë shok që ai ka ndjerë, kur ka marrë vesh lajmin tragjik nga e bija e tij, se kunati e kishte përdhunuar.

Suela Kocibellinj: Për babain është komplet e shpjegueshme se pse ka bërë këtë lloj reagimi. Asnjë njeri nuk është i aftë, nuk ka atë nivel empatie që të provojë atë emocion, atë shok, që ka provuar babai. Ne të gjithë mund të arrijmë të përfytyrojmë, mund të arrijmë të vendosim me bazë të studimeve, me bazë të eksperiencave që kemi, se kush është goditja që ai ka pësuar, por asnjëri nga ne nuk mund ta vendos dot veten në pozicionin e atij. Është e pamundur! Nuk mundemi ne. Por fakti që, i gjithë opinioni përfshihet me këtë, tregon që ka një mangësi edhe tek zbatimi i ligjit, pra ne nuk besojmë. Kjo është për ata që janë më gjakftohtë. Përveç faktit, që gjithçka deri në atë moment ka pasur defektet e veta.

Blendi Fevziu: Unë mendoj që nuk ka asnjë ligj në këtë botë që mund të barazohet me një ngjarje të tillë. Domethënë, çfarëdo veprimi, edhe sikur të ketë besim tek ligji ai, e di që ligji maksimumi të çon në një dënim me burg. Çdo prind mendon që është i pamjaftueshëm, në raport me atë që ka ndodhur.

Suela Kocibellinj: Sepse nuk ka ligj me marrje jete. Do të ketë shumë reagime të tilla. /tvklan.al