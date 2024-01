Vret kunatin pasi i kishte përdhunuar të bijën. Ngjarja e rëndë në Volos, autori dorëzohet në polici

12:31 10/01/2024

Një 50-vjeçar shqiptar qëlloi për vdekjen kunatin e tij bashkëpatriot në Volos të Greqisë, pasi e bija 18-vjeçare bëri rrëfimin tronditës se e kishte përdhunuar qëkur ishte e mitur.

Mediat greke bëjnë të ditur se ngjarja shokuese ndodhi të martën pranë një fabrike në zonën e Agrias.

50-vjeçari Fatmir Tarellari i kishte kërkuar takim kunatit të tij, 33-vjeçarit Erjon Pelivani me pretekstin se i kishte pasur defekt makina. Pas një sherri verbal, 50-vjeçari e goditi në fytyrë me armë. Ai e qëlloi me pas në gjoks në momentin kur kunati ka tentuar t’ia merrte armën çifte. Më pas autori mori në telefon policinë dhe u vetëdorëzua.

Tarellari ka deklaruar në polici se e bija 18 vjeçare që e kishte nga martesa e parë i kishte rrëfyer se Pelivani e kishte përdhunuar që në moshën 9-vjeçare. Ndërsa kunati e kërcënonte vajzën se kishte video dhe foto intime, nëse nuk i jepte edhe para. Ai deklaroi se kishte ekzekutuar atë që i kishte helmuar te bijën.

