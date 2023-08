Vritet 23-vjeçari shqiptar në Itali

Shpërndaje







12:01 28/08/2023

U godit me pushkë peshkimi nga një algjerian

Ky 23-vjeçar shqiptar i identifikuar nga mediat italiane si Klajdi Bitri, mbeti i vrarë pasditen e të dielës në Sirolo, një komunë e Ankonës, pasi u godit me pushkë peshkimi nga një shtetas algjerian.

Ngjarja erdhi si pasojë i një konflikti të nisur për shpejtësinë e ulët të makinës dhe mosdhënies së përparësisë, duke bërë që 27 vjeçari algjerian dhe personat me të cilët po udhëtonte i riu shqiptar të konfliktoheshin jashtë makinës.

Mediat italiane thonë se 23 vjeçari është përfshirë në konflikt me qëllim shuarjen e tij dhe ndarjen e dy palëve, kur tragjikisht është goditur nga shtetasi algjerian me pushkën e peshkimit në gjoks. Pas ngjarjes 27 vjeçari u largua me makinë, për t’u prangosur disa orë më vonë, siç duket në këto pamje.

Në këtë video amatore të filmuar nga qytetarët, pasi neutralizohet, efektivët e policisë dëgjohen t’i thonë atij se ka vrarë një person. Shtetasi algjerian i cili ishte në makinë me të dashurën e tij, shprehet i dëshpëruar për ngjarjen.

Në makinën e tij gjithashtu u gjet pushka e peshkimit me të cilën goditi për vdekje të riun shqiptar që sipas mediave italiane ishte punëtor në zonën ku ndodhi ngjarja.

Tv Klan