Vritet me armë 51-vjeçari në Vaun e Dejës

Shpërndaje







08:04 23/08/2022

Një vrasje me armë zjarri ka ndodhur rreth orës 03:00 të mëngjesit në fshatin Shelqet të Vaut të Dejës.

Viktima është 51-vjeçari me iniciale A.M., banues në Shkodër.

Sipas informacioneve nga policia, viktima ishte konfliktuar në lokalin e fshatit me 37-vjeçarin me iniciale A.P., banues në fshatin Stajkë.

Pas debatit mes tyre, 37-vjeçari larguar për në banesë ku kishte marrë armën e zjarrit kallashnikov dhe më pas ishte kthyer sërish në lokalin e fshatit Shelqet.

Në vendngjarje kishte gjetur 51-vjeçarit teksa ky i fundit sapo kishte hipur në automjetin e tij për t’u larguar. Në këtë moment e qëllon me kallashnikov duke e lënë të vdekur në vend 51-vjeçarin me iniciale A.M.

Autori i dyshuar u largua nga vendngjarja dhe është shpallur në kërkim nga policia. Grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e plotë të shkaqeve të konfliktit. /tvklan.al