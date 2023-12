Vritet në qeli i dënuari Arben Lleshi

20:41 15/12/2023

Autori Sokol Mjacaj dyshohet se u porosit nga jashtë burgut

Një i vdekur dhe një i plagosur me armë zjarri në burgun e sigurisë së lartë në Peqin. I dënuari me burgim të përjetshëm Sokol Mjacaj ka mundur të sigurojë nëpërmjet një droni një pistoletë me mulli, duke vënë këtë të premte në zbatim planin e tij për të vrarë Arben Lleshin. Mjacaj ka qenë duke qendruar në zonën e ajrimit. Nga aty ka thirrur “Arben Lleshi dil” dhe pasi ka dalë në dritaren e qelisë, e ka qëlluar me pesë plumba. Ai ka marrë një plumb në qafë ndërsa Indrit Shaqja, shoku i tij i qelisë, ngeli i plagosur nga një plumb rikoshet në këmbë.

Pas ngjarjes, sipas burimeve, Sokol Mjaccaj nuk ka pranuar të dorëzohet, deri në momentin që aty ka shkuar Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve, kur edhe kanë nisur negociatat mes palëve. Po sipas burimeve Mjacajt i janë hedhur prangat brenda në qeli. Ai mësohet se ka lidhur me pranga njërën dorë dhe prangën tjetër e ka lidhur me hekurat e dritares. Më pas Sokol Mjacaj ka hedhur pistoletën me mulli që kishte në dorë dhe në atë moment ka ndërhyrë policia e burgjeve, e cila ka arrestuar autorin. Sipas ligjit brenda në burg nuk mund të ndërhyjnë forcat Renea, por Strukturat e Specializuara të Burgjeve.

Hetuesit dyshojnë se është vrasje e porositur nga jashtë burgut kundrejt një shume të madhe parash. Kjo për shkak se arma ka hyrë nga ajri, viktima me autorin nuk kishin konflikte dhe nuk njiheshin.

Një tjetër argument është dhe fakti që Sokol Mjacaj ishte transferuar para 8-9 muajsh në burgun e sigurisë së lartë të Peqinit. Më parë ai ka qenë në burgun e Shënkollit dhe të Drenovës.

Dyshimet janë se për të realizuar planin e tij, Mjacaj mund të ketë bashkëpunuar me drejtuesit e burgut, por kjo mbetet të vërtetohet pas kryerjes së hetimeve.

Gjatë marrjes në pyetje, ai nuk ka pranuar të flasë për krimin.

Disa orë para kryerjes së vrasjes, Ministria e Drejtësisë urdhëroi nisjen e procedurave për futjen e Mjacajt në regjimin ’41 bis”, por ministri Manja nuk shpjegoi arsyen e këtij vendimi. Ai garantoi se burgu është nën sigurinë e policisë dhe nuk i rrezikohet jeta asnjë të dënuari. Për shkak të kësaj ngjarje është përshpejtuar zbatimi i urdhërit për kalimin në regjimin e sigurisë së lartë të të gjitha burgjeve.

Për disa orë forcat speciale Renea, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë Muhamet Rrumbullaku dhe prokurori i Elbasanit, Kreshnik Ajazi qëndruan brenda burgut. I plagosuri Indrit Shaqja ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe po trajtohet në spitalin e Elbasanit.

