Vuçiç akuza të forta ndaj Australisë

23:00 16/01/2022

Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiç reagoi ashpër ndaj Australisë pasi tenisti Novak Xhokoviç e humbi betejën 11 ditore për të qëndruar dhe mbrojtur titullin në “Australian Open”. Kreu i shtetit serb akuzoi kryeministrin australian Skot Morrison se po luan lojëra politike me zgjedhjet që po afrojnë. Sipas Vuçiçit, prokurorët australianë gënjyen gjatë seancës ku u morr vendimi për lënien në fuqi të vendimit të heqjes së vizës së numrit 1 të botës.

“Ju e patë në procedurën pa lidhje të gjyqit se sa gënjyen prokurorët. Thjesht po gënjejnë. Ata thanë se më pak se 50% e njerëzve janë të vaksinuar në Serbi, ndërsa zyrtarisht numri është 58. Mos harroni se është më shumë se sa disa shtete europiane. Ishte argument pa lidhje, por kjo është e mundur në performanca oruelliane. Autoritetet mendojnë se turpëruan Xhokoviçin, por në të vërtetë turpëruan veten e tyre”.

Presidenti serb shtoi se sportistët australianë do të trajtohen më mirë kur ata të vijnë në Serbi, në eventin që do të mbahet në muajin Mars dhe nuk do të keqtrajtohen për shkak të zgjedhjeve. Vuçiç tha se i ka dhënë Xhokoviçit mbështetjen e tij të plotë, e mezi sa po pret që ylli i tenisit të kthehet në Serbi, ku gjithnjë është i mirëpritur.

Klan News