Vuçiç: Ballkani i Hapur, ide për hir të paqes

00:16 13/02/2022

Presidenti Vuçic ka thënë se iniciativa e tij për “Ballkanin e Hapur” është një nga idetë më të mira që do t’i shërbejë paqes në rajon.

Vuçic beson se për shkak të paqes dhe stabilitetit afatgjatë, “Ballkani i Hapur” do të krijojë mundësi që të gjithë njerëzit do të mund të lëvizin lirshëm, dhe do të mund të formojmë një treg të vetëm rajonal.

Sipas tij, tashmë do të ketë subvencione për investitorët e huaj dhe vendas që duan të realizojnë projekte rajonale. Sipas Vuçiç, ka hyrë në fuqi njohja e një leje pune të plotë për të tre shtetet pjesë e iniciativës, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi.

Ai thekson se ky bashkëpunim i nisur është një mënyrë në të cilën ne duhet të “kapërcejmë dallimet tona, marrëdhëniet në të shkuarën. Ballkani i Hapur është përkrahur edhe nga BE dhe SHBA.

