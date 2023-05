Vuçiç: Do të kryhet çarmatimi i plotë i Serbisë

15:38 05/05/2023

Presidenti serb kërkoi dënime maksimale për armëmbajtësit pa leje ndërsa urdhëroi vendosjen e 1200 policëve në shkolla

Presidenti Aleksandar Vuçiç, e cilësoi ngjarjen e rëndë si një sulm ndaj mbarë vendit dhe qeverisë. Ai e cilësoi autorin horr duke paralajmëruar dënimin maksimal.

“Ky është një akt terrorist, horri nuk do ta shohë dritën e diellit. Ky është një sulm i përsëritur kriminal, sulm ndaj gjithë vendit tonë dhe këtë e ndjen çdo qytetar.”

Vuçiç së bashku me kabinetin e tij njoftoi një sërë masash pas sulmeve me armë që tronditën Beogradin në më pak se 48 orë. Vendosja e më shumë forca policore në shkolla, ashpërsim i Kodit Penal për armëmbajtjen pa leje, janë disa ngra ndryshimet që pritet të ndërmeren në Serbi. Qeveria gjithashtu do të urdhërojë Ministrinë e Brendshme që të bëjë ndryshime urgjente në ligjin për armët dhe municionet.

“Ne do të punësojmë 1200 policë të rinj brenda gjashtë muajve të ardhshëm si masa jonë e parë për të përmirësuar sigurinë. Nëse kemi 331 shkolla në Beograd, në ato shkolla do të jenë 331 policë. Të gjithë ata që kanë një armë, dhe janë rreth 400,000 individë dhe nuk po flas për armët e gjuetisë. Do të duhet të kalojnë nëpër rishikime dhe kushdo që mban armë për të cilën nuk ka leje do të dënohet edhe deri në 15 vjet. Praktikisht do të kryejmë një çarmatim të plotë të Serbisë.”

Nisur nga masakrat, Presidenti Vuçiç deklaroi se i ka propozuar kryeministres kthimin e dënimit me vdekje, por mediat serbe thonë se është kundërshtuar nga kryeministrja Bërnabiç. Ajo dhe qeveria e kundërshtuan këtë ide, duke përmendur faktin se vetëm Bjellorusia ka një dënim me vdekje dhe se bie ndesh me disa konventa ndërkombëtare. Vuçiç u shpreh në fund të konferencës se më e rëndësishmja është të parandalohet përhapja e gënjeshtrave, jo vetëm në rrjetet sociale.

Klan News