Vuçiç drejt Parisit: Takime me Borrell e Lajçak si dhe bisedë me Macron

Shpërndaje







13:38 09/11/2022

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka njoftuar se do të udhëtojë drejt Francës.

“Në dy ditët e ardhshme, do të kem takime në Paris me Josep Borrel dhe Miroslav Lajçak. Do të shohim se sa shumë do të mbahen bisedime atje”, ka deklaruar Vuçiç.

“Kam anuluar një mori vizitash, përfshirë atë në Katar për nisjen e Kupës së Botës në futboll, për shkak të situatës në vend”, ka shtuar ai, duke treguar se në plan është edhe një bisedë me Presidentin e Francës, Emmanuel Macron.

Ndërkohë që presidenti serb ka konfirmuar vizitën dhe takimet me Borrell dhe Lajçak, kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se është i gatshëm të shkojë në Francë dhe gjithashtu është i gatshëm që të pranojë ide që dalin nga Pallati “Elysee”./klankosova