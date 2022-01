Vuçiç i befasuar nga lista e zezë

15:12 06/01/2022

Gjermania dhe shtetet kryesore të BE në një linjë me SHBA-të

BE-ja nuk ka ende një konsensus unanim, por priten sanksione individuale nga Gjermania dhe vende të tjera ndaj politikanëve të korruptuar të Ballkanit Perëndimor.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA) kanë publikuar emrat e parë të personave dhe kompanive të sanksionuara në Bosnjë dhe Hercegovinë për krim, korrupsion dhe sulme ndaj federatës. Pritet që lista të zgjerohet, por shumë vende të Bashkimit Europian (BE) do të ndjekin procedurën e SHBA-së dhe, pavarësisht se brenda organizatës nuk ka consensus.

Këshilli i BE-së do të mblidhet në mes të Janarit, por nuk ka në axhendë ende që të marrë vendim për sanksione në nivel organizate. Arsyeja është kryesisht mungesa e konsensusit paraprak për shkak të kundërshtimit të njohur më parë të Hungarisë, por edhe të disa vendeve të tjera që nuk janë pro sanksioneve ndaj Dodik dhe politikaneve të tjerë nga rajoni ynë të shpallur të padëshiruar deri tani nga SHBA. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se këtë herë nuk do të ketë asnjë reagim nga Evropa.

Duke qenë se Shtetet e Bashkuara tashmë e kanë harmonizuar politikën e sanksioneve me BE-në dhe veçanërisht me disa vende, ka gjasa që lista e zezë për Dodikun dhe të tjerët të zgjerohet në shumë vende europiane. Vendet që parashikohen qe do të ndjekin sanksionet amerikane janë Britania e Madhe dhe nga BE-ja, Gjermania, Holanda, Belgjika, Luksemburgu, Italia, Austria, Spanja dhe Republika Çeke.

Shtetet baltike gjithashtu mund t’i bashkohen sanksioneve amerikane. Disa shtete anëtarë janë neutralë dhe disa janë kundër ndër to Hungaria e Spanja.

Dhe ndryshe nga sanksionet e mëparshme amerikane kundër Dodikut, të cilat drejtoheshin ekskluzivisht kundër tij dhe lidheshin me ndalimin e udhëtimit në SHBA dhe bllokimin e pronave në atë vend, tani historia është disi ndryshe. Sanksionet janë më të gjera dhe zbatohen për disa kompani të lidhura, të cilat mund të kenë pasoja të konsiderueshme financiare.

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock konfirmoi nga Uashingtoni pas takimit me homologun Blinken se vendi i saj do të ndjekë politikën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara.

Ndërkaq ndaj sanksioneve të vendosura ndaj anëtarit ser btë presidencës të federatës së Bosnje-Hercegovinës, Milorad Dodik ka reaguar edhe Presidenti serb Aleksander Vuçiç. Vuçiç tha se është i shqetësuar, por sipas tij nuk është koha për reagime të nxituara ndaj vendimit të administratës amerikane.

Presidenti serb tha se do të bisedonte me Dodik më datë 10 ose 11 Janar, por jo është një situatë e ndërlikuar dhe priten përgjigje konkrete sipas tij nga administrate amerikane. Kreu I shtetit serb konfirmoi se Serbia nuk do të vendoste sanksione ndaj individëve dhe politikanëve nga Bosnje-Hercegovina.

Klan News