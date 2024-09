Përvjetori i parë i sulmit terrorist të Banjskës përkoi me fjalimin në Kombet e Bashkuara të Presidentit serb Aleksandër Vuçiç. Ai iu referua disa herë Kartës së OKB-së dhe përsëriti mbështetjen për Ukrainën, por kujtoi gjithashtu Rezolutën 1244 për Kosovën.

Si çdo vit në OKB, Vuçiçi akuzoi Perëndimin për bombardimin e Serbisë dhe duke anashkaluar faktet tha se nuk është shërbëtor i Rusisë. Ai u ankua për serbët e Kosovës, për të cilët tha se nuk po gjejnë drejtësi.

“Si mund të ketë paqe në Kosovë nëse kërcënohen të drejtat e një populli”, tha Vuçiç.

“Mbetemi të përkushtuar ndaj dialogut me Prishtinën nën ndërmjetësimin e BE-së. Do të luftojmë për të ruajtur paqen dhe nuk do t’i japim askujt llogari. Kjo është liria dhe pavarësia e Serbisë”.

Presidenti tha se Serbia është një vend i vogël, që nuk mund të konkurrojë me fuqitë e mëdha, por ka si detyrim ndaj popullit, që të mbetet e përkushtuar për të ardhmen.

