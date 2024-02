Vuçiç pretendon fitore të vogël në OKB

12:18 09/02/2024

Në anën serbe ishin 7 nga 15 shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës

Presidenti Vuçiç e ka konsideruar një fitore e vogël, por domethënëse për Serbinë përballjen me Albin Kurtin në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.

“Kurti solli argumente që bazohen në urrejtje personale. Kurti as nuk e ka përmendur, as nuk do që të përmendë bashkimin e komunave serbe, marrëveshje që ka 11 vite që është nënshkruar. Çfarë demokracie e fuqishme është ajo ku votojnë vetëm 3 përqind. Ne nuk do të mund të transferojmë dinarë, por njerëzit tanë duhet ta dinë se ne do të luftojmë për ta”, tha Vuçiç.

Sipas tij, në anën serbe ishin 7 nga 15 shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Serbia paguan serbët e Kosovës përmes një sistemi paralel, pagat, pensionet, ndihmat sociale, dhe përfitimet tjera. Pensionet nga buxheti i Serbisë, zakonisht serbët në Kosovë i marrin me datën 10 të çdo muaji. Për vitin 2024 shteti serb ka dhënë 139 milionë euro për serbët në Kosovë, rreth 11 milionë më shumë sesa më 2023.

