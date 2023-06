Vuçiç: Propozimi për Asocacionin u takon serbëve

21:43 09/06/2023

“Zgjedhje në veri pasi serbët të kenë të drejtat e tyre”

Presidenti i Serbisë Alekasandër Vuçiç këmbëngul se propozimin për çështjen e Asosacionit u takon ta bëjnë vetë serbët. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve “Reuters” ai thotë se as Kurti dhe as Rama nuk kanë të drejtë të propozojnë.

“Kur dëgjon që Kurti ka propozimin e tij për Asociacionin e Komunave Serbe, se Rama ka propozimin e tij për Asociacionin e Komunave Serbe, që disa OJQ kanë propozimin e tyre për Asociacionin e komunave serbe – asnjëra prej tyre nuk ka të drejtë të ketë propozime. Ai propozim është bërë nga serbët dhe ekipi menaxhues i përbërë nga serbët.”

Vuçiç përsërit kërkesat për largimin e krerëve shqiptarë nga komunat e veriut si dhe të forcave policore të Kosovës nga kjo zonë. Presidenti serb i bëri thirrje Kosovës që të mos organizojë zgjedhje të reja për kryetarë të komunave në veri të vendit, derisa të arrihet autonomi më e madhe për serbët atje.

“Të gjithë serbët në veri mendojnë për Serbinë si vendin e tyre, jo Kosovën. Qeveria e Prishtinës, megjithatë, refuzon ta pranojë këtë realitet.Çështja është që dikush duhet të zbresë në tokë, të kuptojë realitetin, të lejojë zgjedhjet – dhe nuk bëhet fjalë që të ketë zgjedhje në të cilat dikush tjetër do të ndërhyjë”.

Vuçiç nuk i kurseu akuzat për kryeministrin Kurti për të cilin tha se është i bindur se nuk do të bëjë asgjë për të gjetur një kompromis mes palëve. Ai tha se Serbia po shqyrtonte nëse do të ulte gatishmërinë e saj luftarake ndërsa zbuloi planet për të fuqizuar ushtrinë me avionë luftarakë nga Franca dhe makina të blinduara amerikane.

