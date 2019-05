Vuçiç takon ambasadorët e Quint-it: Biseduam edhe për taksën

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, takoi ambasadorët e vendeve të Quint-it, përkatësisht Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, si dhe shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, njoftoi Zyra për bashkëpunim me media e presidentit të Serbisë.

Sipas saj, Vuçiç bisedoi me diplomatët ndërkombëtarë për Samitin e Berlinit, që u mbajt javën e kaluar, takimin e tij me shefen e politikës së jashtme të BE-së, Federica Mogherini, si dhe për ngecjen e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Bisedimet kanë qenë të hapura, konstruktive dhe gjithëpërfshirëse.

Vuçiç tha se “Serbia, ndodhet në një pozitë të vështirë” dhe se “nuk e kupton as taksën e Prishtinës”.

Qeveria e Kosovës u ka vënë taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnje e Hercegovina qysh në nëntor të vitit të kaluar. Serbia ka thënë se nuk e vazhdon dialogun me Kosovën, derisa kjo e fundit e mban në fuqi taksën.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se taksa nuk do të hiqet derisa Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Thirrje për heqjen e saj kanë bërë edhe zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara.

Vuçiç përsëriti të mërkurën se Serbia do të sillet në mënyrë racionale dhe serioze dhe se do t”i vazhdojë bisedimet me Kosovën sapo të hiqet taksa.

Përfaqësuesit e vendeve të Quint-it dhe Bashkimit Evropian thuhet se i bënë thirrje presidentit të Serbisë që të përmbahet dhe të vazhdojë zgjidhjen serioze dhe të përgjegjshme të problemeve në rajon./REL