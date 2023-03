Vuçiç veto Kosovës në OKB

22:20 21/03/2023

Serbia do të zbatojë aneksin e dakorduar në Ohër

Presidenti Vuçiç i dha fjalën edhe shefit të diplomacisë italiane Tajani se Serbia do të përmbushë të gjitha pikat e planit të zbatimit të marrëveshjes me Kosovën, përveç pjesës që i referohet anëtarësimit të saj në Kombet e Bashkuara.

“Nuk ka asnjë lëshim në anëtarësimin në OKB, në organizatat dhe institucionet e saj dhe nuk ka njohje të Kosovës. E gjithë kjo nënkupton normalizim real të marrëdhënieve, marrëdhënie normale mes serbëve dhe shqiptarëve, që do të thotë marrëdhënie pa tensione dhe konflikte. Mendoj se Prishtina nuk do ta përmbushë të vetmin detyrim, që është formimi i bashkësisë së komunave serbe në përputhje me marrëveshjet e arritura në dialog”.

Vuçiç ftoi italianet që të shijojnë verërat e Ballkanit të Hapur në Verona.

“Ju ftoj të gjithë që të merrni pjesë në festivalin e verës më të mirë në botë nga data 2 deri më 5 prill, në Verona. Aty do të prezantojmë së bashku prodhimet tona si pjesë e Ballkanit të Hapur, së bashku me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë”.

Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani tha se Italia dëshiron të jetë më e pranishme me më shumë investime në Serbi dhe në Ballkanin Perëndimor, për të cilin tha se ka rëndësi strategjike.

