“Walt Disney” heq nga puna 7 mijë punonjës

22:57 27/03/2023

Edhe kompania “Walt Disney” është bërë pjesë e valës së kohëve të fundit të shkurtimeve nga puna. Sipas mediave të huaja, këtë të Hënë janë shkarkuar plot 7 mijë punonjës të kësaj kompanie.

Disa divizione kryesore të kompanisë, “|Disney Entertainment”, “Disney Parks”, “Experiences” and “Products” dhe “Corporate” janë prekur nga këto shkurtime, të cilat thuhet se nuk mbarojnë me kaq. Pritet që shifra të rritet më shumë në javët në vijim me një raund të dytë shkarkimesh nga puna, ndërsa një raund përfundimtar pritet pak para verës.

Mësohet se një veprim i tillë ishte paralajmëruar që në Shkurt si një përpjekje për të kursyer 5.5 miliardë dollarë, që pas humbjeve kolosale monetare kur Netflix pësoi krizë me abonentët.

“Ankthi është rritur brenda Disney-t. Është si një kuti e errët”, tha një ekzekutiv i Disney për Reuters javën e kaluar.

Detajet e pushimeve nga puna ishin mbajtur të fshehta nga kompania, megjithëse ekspertët prisnin që reduktimet të ndodhnin përpara mbledhjes vjetore të aksionerëve të Disney më 3 Prill./tvklan.al