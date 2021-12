“Washington Post” interviston afganin e strehuar në Lezhë

11:51 28/12/2021

“Jam me fat, të paktën kam mundur që të largohem”

Kryeministri Edi Rama ka ripostuar në profilin e tij zyrtar në Twitter një shkrim të gazetës së njohur amerikane “Wall Street Journal”, duke shprehur vlerësimin për pasqyrimin realist për Shqipërinë dhe rolin e saj në ndihmë të të evakuarve nga Afganistani. Rama shprehet se qeveria e tij e bëri këtë gjest mirëpritjeje për shkak të bujarisë që ka shprehur gjithnjë kombi shqiptar. Rama premton se nuk do t’i lërë ata njerëz të zhgënjyer derisa zgjidhja përfundimtare për to të bëhet e qartë.

Generous tribute from @vanceserchuk about Albania on Afganistan. We did it because of who we are and who we want our children to be. And yet we will not let those people down whatever it takes until their final settlement will become clear. https://t.co/aRDEVAbQ99