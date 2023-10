Washington, Veliaj takim me kongresmenët

16:53 20/10/2023

Merr pjesë në samitin vjetor të kryebashkiakëve nga “Bloomberg Initiative”

Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj gjatë një vizitë në Uashington u takua me kongresmenët Ritchie Torres dhe Elissa Slotkin, si dhe me përfaqësues të Institutit Demokratik Kombëtar. Gjithashtu Veliaj mori pjesë edhe në samitin vjetor të kryebashkiakëve nga “Bloomberg Initiative”, në të cilën bën pjesë edhe Tirana.

“Është gjithmonë kënaqësi që Tirana përfaqësohet në takimin vjetor të qyteteve nga Bloomberg. Tirana ka qenë pjesë e kohortës së parë të qyteteve që, me ish kryetarin e Bashkisë, Michael Bloomberg, është përfshirë në një sërë transformimesh, ndërsa sot, që jemi në vitin tonë të 8-të, Tirana është padyshim një nga shembujt më të suksesshëm, që mbështetet me grante nga Fondacioni “Bloomberg”, dhe po ilustron se si me pak fonde, por me shumë kreativitet, mund të transformojmë qytetin. Vitin tjetër Tirana do të ketë Presidencën e B-40, që është rrjeti më i madh i qyteteve të Ballkanit, nga Stambolli në Ljubjanë.”

Veliaj shtoi se bashkëpunimet thelbësore kanë një rëndësi tejet të veçantë.

“Po ndodhin vërtet ngjarje të jashtëzakonshme sot. Në Europë ka një luftë në Ukrainë, sulme terroriste mbi Izraelin, dhe shumë prej reagimeve të qyteteve janë domethënëse, në një botë ku vërtet po duhet më shumë fqinjësi e mirë, po duhet më shumë kontakt. Sot bëhet fjalë jo për disa palë që luftojnë, por bëhet fjalë për sulme terroriste, ose të Rusisë, që përfaqësojnë të ligën, dhe qytetet që janë ndërtuar rreth së mirës, së drejtës, edhe bashkëjetesës.”

Samiti “Bloomberg Initiative” shërben si një mundësi për të diskutuar çështjet e inovacionit urban dhe për të ndarë eksperiencën e transformimit të qyteteve.

