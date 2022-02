Watford shfaq interes për Thomas Strakoshën, vendimtar fundi i sezonit

Shpërndaje







23:29 09/02/2022

Gara për të siguruar shërbimet e Thomas Strakosha vijon të mbetet e fortë. Newcastle ka shfaqur interes për të firmosur me portierin e kombëtares shqiptare, teksa së fundmi, shërbimet e tij i kërkon dhe Watford.

Sipas mediave italiane, kontaktet mes palëve kanë nisur. Ajo që do pengojë këtë kalim të tij në Premier Ligën angleze do të jenë ato të karakterit ekonomik, me Strakoshën që është në skadencë kontrate me Lazio në fund të sezonit aktual.

Pengesë do të jetë edhe fati i skuadrës angleze. Nëse ajo bie një kategori më poshtë, 27-vjeçari do refuzonte transferimin tek ta. Kohët e fundit, gardiani i kombëtares shqiptare ka nisur të marrë minuta te Lazio, që gjithsesi ka refuzuar rinovimin e kontratës pavarësisht këmbënguljes së kryeqytetasve.

Klan News