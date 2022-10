Will Smith së shpejti me një film të ri

23:00 25/10/2022

Rihanna, Chappelle e Tyler Perry mbështesin aktorin te “Emancipation”

Will Smith mori mbështetje nga një mori miqsh të tij të Hollivudit, duke përfshirë Rihannan, Dave Chappellen dhe Tyler Perryn, gjatë një shfaqjeje private të filmit të tij të ri “Emancipation”.

Filmi shënon publikimin e parë të Smithit që nga Oscars 2022, ku ai goditi Chris Rockun në skenë gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë televiziv.

Aktori 54-vjeçar buzëqeshi ndërsa mbante telefonin për një selfie në grup të postuar në Instagram, ku shfaqeshin disa të famshëm të tjerë duke shijuar projektin e fundit të Smith.

Bashkë me Ririn ishte i pranishëm edhe partneri i saj, ASAP Rocky, me të cilin ka një djalë. Filmi do të shfaqet premierë në kinema më 2 Dhjetor përpara se të kalojë në platformën e transmetimit më 9 Dhjetor.

Tv Klan