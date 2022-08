Williams: Do vazhdoj të jem pjesë e tenisit

23:40 30/08/2022

Amerikania nuk ka ndërmend që të shkëpusë përfundimisht lidhjen me sportin, edhe pse do tërhiqet pas US Open

Serena Uilliams po largohet nga tenisi i luajtur, por marrëdhënia e saj me sportin do të vazhdojë.

23 herë fituesja e Grand Slam tha se ka në plan që të vazhdojë të jetë prezente në botën e tenistit, pasi u kualifikua në raundin e dytë të US Open.

Amerikania mundi malazezen Danka Koviniç 6-3 6-3 në sfidën e parë të turneut.

“E dua këtë sport dhe mendoj se më ka dhënë shumë. Më dha një platformë që kurrë nuk mendoja se do ta kisha. Nuk e shikoj veten si larg tenisit. Por nuk e di se si konkretisht do të jem pjesë. Por mendoj se kemi shkuar shumë larg që thjesht mos të kemi të bëjmë fare me të”.

Uilliams e ka dominuar sportin e tenisit për femra për gati dy dekada. Por ajo ka edhe interesa të tjera.

Amerikania ka qenë një dizajnuese mode, aktore dhe ka investuar në kompani të ndryshme. Një prej kompanive që ajo ka mbështetur, MasterClass, vlerësohet 1 miliardë Dollarë në treg aktualisht.

E pavarësisht mundësive që ka në biznes, lidhja e amerikanes me tenisin do të bëjë që ajo të vazhdojë të jetë afër sportit.

