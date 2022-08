Williams përgatitet për Us Open

23:50 24/08/2022

Tenistja amerikane u duk në formë të mirë fizike, ndërsa do të tërhiqet pas turneut të New York-ut

Serena Uilliams vazhdon përgatitjet për të qenë gati për Grand Slamin e fundit të vitit, US Open.

Eventi i njohur në tenis do të nisë të hënën e ardhshme.

Sportistja u stërvit në fushën e stadiumit “Arthur Ashe” dhe u duk në një formë të mirë fizike, ndërsa u praktikua me Maria Sakkarin.

Amerikania, e cila në shtator mbush 41 vjeçe, do të luajë turneun e saj të fundit në New York, e më pas do të tërhiqet nga tenisi.

23 herë fituesja e Grand-Slamit ka shansin që të fitojë titullin e saj të 24, duke barazuar suksesin e Margaret Court.

Kjo është hera e 21 që Williams merr pjesë në turneun e US Open, ndërsa debutimi i saj i parë në New York ka qenë në vitin 1998, në moshën 16-vjeçare.

Suksesin e fundit, amerikania e arriti në vitin 2017 në Australian Open.

Willaims ka 6 US Open të fituar, për herë të fundit në vitin 2014. Ajo mungoi në turneun e shkuar për shkak të një dëmtimi në këmbë që e pësoi në Wimbledon.

