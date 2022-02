WizzAir fluturime nga Kukësi, Rama: Çmimet e udhëtimeve 19 Euro për destinacion

10:46 04/02/2022

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në aeroportin e Kukësit ku u ul për herë të parë avioni i kompanisë WizzAir fluturime nga Kukësi, Rama: Çmimet e udhëtimeve 19 Euro për destinacion

që do të nisë fluturimet nga ky aeroport fillimisht drejt destinacioneve Austri, Gjermani dhe Zvicër.

Kreu i qeverisë shprehu sërish bindjen e tij se nuk do të dorëzohet deri sa arrijnë marrëveshjen edhe për fluturimet drejt Anglisë.

“Me drejtorin e madh të kompanisë kemi diskutuar edhe për destinacionin tjetër të rëndësishëm që është Anglia. Unë nuk do t’i ndahem Kukësit deri kur ‘The London Boys of Kukës’ të kenë fluturimet nga Kukësi në Londër dhe nga Londra në Kukës ose nga destinacione të tjera rreth e rrotull me tarifa krejtësisht simbolike. Kjo është dita për t’ju thënë të gjithë atyre që nuk kanë asnjë kapacitet durimi se kjo punë dhe të gjitha punët e mira kërkojnë durim. Shumë gjëra kemi dëgjuar pasi anunçuam fillimin e punës për aeroportin ndërkombëtar të Kukësit. Pastaj pasi e hapëm me siguri të tjera do dëgjojmë edhe sot. Por në fund fjalë i merr era dhe punët e mira mbeten”.

Kryeministri theksoi se aeroporti i Kukësit do t’u shërbejë edhe shqiptarëve në Kosovë por dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa shtoi se çmimet për destinacionet fillestare do të jenë nga 19 Euro.

“Unë jam shumë i kënaqur që sot jemi këtu për t’i dhënë një mundësi të re të gjithë banorëve jo vetëm të Kukësit, por të një treve të tërë që përfshin edhe pjesën matanë Bjeshkëve në Kosovë edhe pjesën e Maqedonisë së Veriut duke ju hapur destinacione në Austri, në Gjermani dhe në Zvicër. Janë 3 vende me 4 destinacione dy herë në javë, ndërkohë që çmimet e udhëtimeve siç e patë janë 19 Euro për secilin destinacion”. /tvklan.al