Wolfsburg nuk di të ndalet

00:08 09/11/2022

“Ujqërit” kafshojnë Dortmund, verdhezinjtë mbeten të katërtit

Wolfsburg vijon formën pozitive në kampionat. Ujqërit mposhtën pastër 2-0 Borussia Dortmund në javën e 14-të të Bundesligës gjermane, duke shënuar kështu fitoren e tretë radhazi. Një sfidë e zhbllokuar shumë shpejt nga ana e vendasve.



Ishte mbrojtësi Van de Ven ai që devijoi saktë me kokë një krosim nga këndi, për të kaluar në epërsi Wolfsburgun. Gol që kapi në befasi verdhezinjtë, të cilët tentuan që të reagojnë, por goditjet drejt portës u neutralizuan nga portieri kundërshtarë.

Wolfsburg tentoi që të gjente golin e dytë, por pa rezultat. Gjithsesi, kur u duk se gjithçka po përfundonte me një fitore minimale, Wolfsburg goditi sërish, duke gjetur fundin e rrjetës me Nmecha. Kjo fitore e ngjit Wolfsburg në vendin e 8-të, ndërsa Dortmund gjendet i katërti me 25 pikë.

