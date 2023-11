Wow! Arlindi dhe Ueda do martohen së shpejti, tregojnë ku do e bëjnë dasmën

11:01 10/11/2023

Çifti fitues i edicionit të parë të “Love Island Albania”, Ueda dhe Arlindi, ka qenë i ftuar në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, për të folur më tepër rreth së ardhmes së tyre.

E teksa rrëfenin për planet që kishin përgatitur së bashku, u ndalën edhe tek dasma. Kjo është një temë që ata e kanë diskutuar me njëri-tjetrin dhe e kanë ndarë mendjen që dasma do jetë shqiptare.

Aldo: Ej si e mendoni dasmën?

Arlindi: Afërsisht kështu dhe këtu do jetë.

Ueda: Po.

Aldo: Do e bëni këtu?

Ueda: Po dasmë shqiptare.

Aldo: Apo harxhim kot dasma, ç’e do dasmën? Do lekë vallahi. Më mirë kishit shkuar për qejf me ndonjë vend.

Ueda: E kemi diskutuar, unë jam tepër…

Aldo: E paskeni diskutuar ë?

Ueda: Po e kemi diskutuar, për të ditur pak më shumë shijet e njëri-tjetrit. Unë për shembull nuk jam tip që më pëlqejnë dasmat shumë shumë të mëdha. I kam qejf më të vogla, me njerëzit më të afërt.

Aldo: Edhe lekët i harxhoni kot. Më mirë ikni hallakateni me ndonjë vend sesa… apo duhet?

Arlindi: Diçka e vogël normalisht që duhet, por jo ndonjë ekzagjërim.

Aldo: Duhet plako, duhet për prindërit pa diskutim.

Arlindi: Ai është pikërisht aspekti që doja të thoja.

Aldo: Duhet të bësh nxehmje, duhet të bësh stërvitje. Se ti nuk di me kërcyer për shembull këngë popullore?

Arlindi: Unë e…

Aldo: Ti po, ti e di unë.

Ueda: Unë di po.

Aldo: Seriozisht?!

Ueda: Po, kam mësuar shumë në vilë. /tvklan.al