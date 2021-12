WSJ: Shqipëria, shembull më afganët

15:49 28/12/2021

“I priti si mysafirë të nderuar që meritojnë respekt”

Gazeta e njohur amerikane “Wall Street Journal” në një shkrim të saj nga eksperti ushtarak për çështjet e sigurisë Vance Surchuk që i kushtohet evakuimit të afganëve nga Kabuli dhe fatit të tyre 4 muaj më pas, kritikon administratën e Uashingtonit që mbetet ende e përhumbur pas tërheqjes nga Afganistani.

Por Surchuk i kushton jo pak vëmendje shembullit që solli Shqipëria duke pranuar të strehojë afro 4 mijë prej këtyre qytetarëve.

Në shkrim cilësohet histori shpresëdhënëse faktin që rajoni i Ballkanit Perëndimor, e në mënyrë të veçantë Shqipëria, mori vendimin për t’u shfaqur si një strehë e papritur për ata që ikën nga talebanët.

“Dhe të gjithë këtë e kryesoi Edi Rama, Kryeministri i Shqipërisë. Edhe para rënies së Kabulit, zoti Rama e mori këtë vendim të jashtëzakonshëm për të ofruar strehim të përkohshëm për afganët e rrezikuar, që nuk kishin ku të shkonin. Në vend që ta fshihnin apo ta nënvlerësonin këtë fluks të huajsh, liderët e Shqipërisë i kanë përqafuar ata me krenari kombëtare. Kur avionët e parë me afganë u ulën në aeroportin e Tiranës këtë verë, kryeministri shqiptar ishte në pistë për t’i përshëndetur ata personalisht. Për refugjatët e traumatizuar që mbërrinin pa para’ në një tokë të huaj, prania e zotit Rama ishte një gjest i jashtëzakonshëm për të treguar se Shqipëria do t’i trajtonte afganët jo si një barrë për t’u duruar, por si mysafirë të nderuar që meritojnë respekt”.

Mbresëlënëse për Surchuk është dhe disporporcioni mes bujarisë që tregoi Shqipëria dhe burimeve të saj të kufizuara. Kryeministri Rama dhe ministrja Xhaçka citohen kur përsërisin se nuk ishte e jashtëzakonshme por normale ky vendim i Shqipërisë bazuar dhe në historinë e saj të emigracionit.

Wall Street Journal shkruan se është në interesin e Uashingtonit që Shqipëria të mos penalizohet për performancën e saj në këtë krizë, përpara se të shteren kapacitetet e saj bamirëse, ndaj administrata Biden duhet të dërgojë personel amerikan për të përpunuar kërkesat e refugjatëve afganë të evakuuar në Shqipëri.

“Sekretari i Shtetit, Antony Blinken i tha Kongresit në shtator se kjo do të ndodhte, por kjo ende nuk ka ndodhur. Në praktikë, administrata Biden i ka dhënë më shumë prioritet afganëve të dërguar në bazat ushtarake të SHBA-së sesa atyre të evakuuar në vende të treta si Shqipëria. Por, situata e krijuar në aeroportin e Kabulit verën e kaluar nënkuptonte se ishte shpesh arbitrare nëse dikush përfundonte me një transport të Forcave Ajrore për në Katar apo me një fluturim çarter për në Ballkan. Gjithashtu arbitrare: Administrata Biden ka lënë të kuptohet se mund t’i trajtojë afganët e sjellë në Shqipëri përpara 31 gushtit ndryshe nga ata që mbërritën më pas. Kjo do të ishte në kundërshtim me premtimet e Shtëpisë së Bardhë. Ajo që nevojitet është një zgjidhje e plotë, e udhëhequr nga SHBA, për komunitetin afgan në Shqipëri”.

Eksperti Surchuk kujton se ndërhyrjen në Kosovë kur SHBA i ndihmoi për t’i dhënë fund gjenocidit ndaj sipas saj tani, Ballkani Perëndimor mund t’i kujtojë një Perëndimi të demoralizuar se si duhet të duket një lidership parimor global dhe pse është ende e nevojshme një gjë e tillë.

Tv Klan