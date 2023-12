X Factor Albania Audicione (Nata 1) – 8 Dhjetor 2023

23:08 08/12/2023

#XFactorAlbania #TvKlan #XF2023 Talent Show me popullor për promovimin e talenteve të reja. Nga Vera Grabocka dhe Alketa Vejsiu

Juria: Arilena Ara, Adi Krasta, Elhaida Dani dhe Young Zerka

Nis talent-show më i madh muzikor “X Factor Albania”

Ka startuar mbrëmjen e sotme në Tv Klan, talent-show muzikor më i suksesshëm në Shqipëri.

Interpretues të të gjitha moshave me pasion muzikën, do të ngjiten në skenën madhështore të “X Factor” ku do të shpalosin talentin para jurisë, e cila përbëhet nga Adi Krasta, Arilena Ara, Elhaida Dani dhe Young Zerka.

“X Factor” rezervon çdo të premte 20 episode emocionuese me performanca spektakolare muzikore, debate mes jurisë dhe konkurrentëve, si dhe momente plot argëtim dhe humor.

Ky produksion i standardeve të larta vjen nën drejtimin e Vera Grabockës dhe Alketa Vejsiut, dyshja e cila prej vitesh ka drejtuar programet dhe serialet më të pëlqyera televizive.

4 anëtarët e jurisë së “X Factor Albania”

“X Factor Albania” është rikthyer mbrëmjen e sotme në ekranin e Tv Klan. Në karrigen e jurisë do të ulen Adi Krasta, Arilena Ara, Elhaida Dani dhe Young Zerka. Adi Krasta, rikthehet në një spektakël talentesh pasi ka qenë prezantuesi i talent-showt të parë në Shqipëri “Ethet e së premtes mbrëma”. Prezantues dhe drejtues artistik i disa Festivaleve të Dhjetorit në Shqipëri, prezantues e po ashtu drejtor artistik i Festivalit të Parë të Këngës në Kosovë.

Një nga emrat më të shquar të të gjitha edicioneve të “X Factor Albania”, pasi ka rrëmbyer vendin e parë, Arilena Ara rikthehet në skenën që nisi karrierën si anëtare e jurisë. Tanimë si ylli ndërkombëtar i muzikës pop, fituese e Festivalit të 58 të Këngës, përfaqësuese e Shqipërisë në “Eurovision 2020”, me rekorde botëror pët hitin “Nëntori”, “4 Times Platinium”, më shumë se 500 milionë klikime në YouTube, me mbi 100 milionë streams në platformat digjitale, miliona ndjekës në rrjetet sociale, dëgjuar në mbi 2700 radio në botë, qindra koncerte në Evropë dhe Azi, fituese e shumë çmimeve ndërkombëtare.

Një tjetër artiste e talentuar që na ka krenuar me talentin dhe fitoret e saj do të zërë vendin si anëtare e jurisë për të dhënë gjykimet dhe vlerësimet e saj profesioniste, Elhaida Dani. Artiste shqiptare e skenave botëtore, fituese e “Star Academy”, fituese e çmimit të parë në “Top Fest”, fituese e edicionit të parë të “The Voice of Italy”, fituese e Festivalit të 53 të Këngës në RTSH, përfaqësuese e Shqipërisë në “Eurosong 2015”. Elhaida vulos suksesin e saj me muzikalin e rekordeve “Guinness”, “Notre Dame De Paris”. Qindra koncerte, “sold out” në të gjitha teatrot botëror.

I njihur për energjinë, zërin e veçantë që numëron dhjetëra hite, por kësaj here do të japë edhe gjykimin e tij si pjesë e jurisë Young Zerka. Me 700 milionë klikime në YouTube, miliona klikime në platformat digjitale, qindra koncerte në Shqipëri dhe jashtë saj.

Ka spikatur gjithnjë për stilin e veçantë të muzikës dhe look-un e tij. Artisti i parë që solli në shqip zhanerat “Reggea&Dance Hall”, këngë shumë të suksesshme dhe bashkëpunime me artistë shqiptarë dhe të huaj.

Aldo, kamarieri shqiptar nga Verona vjen në “X Factor” për ëndrrën e tij

Aldo është konkurrenti i parë i “X Factor Albania” që ka shijuar magjinë por edhe emocionet e mëdha të skenës së magjishme.

Ai është nga Shkodra, por jeton në Verona ku punon si kamarier. Megjithatë, zemra i fle te muzika dhe ndaj rikthehet në vendin e tij për të ndjekur ëndrrën.

Aldo dhuroi një super performancë duke marrë katër “Po” nga juria.

Djali i këngëtarit të muzikës folklorike në “X Factor Albania” elektrizon me performancën rock

Babai i konkurrentit të radhës në “X Factor Albania”, Niki, ka lënë gjurmë në muzikën folklorike shqiptare.

Por, edhe pse ka trashëguar talentin e tij në muzikë, ai i përket një zhanri krejt tjetër, rock.

Niki elektrizoi skenën me këngën e Eugent Bushpepës me “Maska e madhështisë”, duke impresionuar jo vetëm publikun por edhe jurinë, duke rrëmbyer katër “Po”.

Lotët e parë në “X Factor Albania”, mesazhi i partnerit për konkurrenten nga Anglia

Përtej emocioneve të bukura, në “X Factor Albania” nuk munguan mbrëmjen e sotme as lotët.

Ilda vinte nga Anglia për të ndjekur ëndrrën e saj, e shoqëruar nga partneri i saj, i cili është mbështetësi i saj më i madh.

Me këngën “Runnin”, Ilda dhuroi një performancë të ëmbël, por nuk arriti të rrëmbente “Po-të” e mjaftueshme për fazën tjetër, duke shpërthyer në lot.

Por, siç tha edhe partneri i saj “Ky nuk është fundi” dhe “patjetër që do ketë mundësi të tjera”.

Energji dhe të qeshura në “X Factor Albania” me performancën e Queen Kleas

Queen Klea ka djegur skenën e “X Factor Albania” në Tv Klan duke dhuruar energji dhe të qeshura me performancën e saj.

Ajo kishte zgjedhur këngën “Sekret” të Ronela Hajatit, shoqërues me një performancë eksplicite të cilës nuk i rezistoi as juria duke kërcyer me të.

Por, edhe pse i përfshiu të katërt anëtarët të cilët u shprehën se e shijuan paraqitjen e saj skenike, Klea nuk mund të kalonte në fazën tjetër me 4 “Jo”.

Gjyshërit nga Suhareka në “X Factor Albania” për të mbështetur mbesën e tyre

Dy gjyshër nga Suhareka ishin në “X Factor Albania” në mbështetje të mbesës së tyre, Bleona.

Ajo konkurroi me këngën “Derniere Danse”, por nuk mundi të merrte katër “Po”.

“U emocionova nga fjalimi i gjyshërve”- tha ajo në përfundim të performancës.

“Unë e di që ti ke talent, zgjuarsi. Njeriu rrëzohet në jetë, por duhet të çohet.”– ishin fjalët e gjyshit të saj për ta inkurajuar.