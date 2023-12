“X Factor Albania” nis fazën e vilave, emocione për të mos u humbur

21:27 29/12/2023

Pas audicioneve të suksesshme, “X Factor Albania” ka nisur një fazë shumë të rëndësishme, atë të vilave.

Mes talenteve të shumta që u bënë pjesë e talent show-t më të madh në Shqipëri, 30 prej tyre kanë arritur në këtë fazë ku do konkurrojnë për një vend në netët live.

Konkurrentët fitues janë ndarë në 3 kategori: “Kategoria e Vajzave”, që do të drejtohet nga Elhaida Dani; “Kategoria e Djemve”, që do drejtohet nga Arilena Ara; “Kategoria mix”, që do drejtohet nga Young Zerka.

Mbrëmjen e sotme do shijojmë performancat e konkurrentëve për secilën kategori dhe javën e ardhshme do njihemi me vendimet./tvklan.al