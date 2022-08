Xavi do 3 pikët ndaj Sociedad

20:44 20/08/2022

Trajneri i Barcelonës Ksavi Hernandez kërkon tri pikët në sfidën në transfertë kundër Real Sociedadit.

Blaugranat e nisën sezonin e ri të LA Ligas me një barazim në shtëpi kundër Vajekanos.

Ksavi tregoi për gjendjen e ekipit, e shtoi se në grup ka eufori.

“Ne kemi një pikë nga tre dhe nuk është diçka e mirë. Na duhen tri pikët, ky është objektivi ynë kundër Sociedadit. Ne jemi Barça, e ne duhet që të fitojmë çdo ndeshje, por do t’u thosha lojtarëve të mi të tregoheshin modestë. Euforia është diçka e mirë dhe unë preferoj atë krahasuar me pesimizmin. Preferoj optimizmin por me shumë përulësi dhe të vazhdojmë të punojmë, pasi kampionati sapo ka nisur”.

Barça ende nuk është autorizuar që të regjistrojë mbrojtësin Zhul Kunde, për shkak të rregullave të La Liga-s për Fair Plein Financiar.

Francezi mund të jetë i gatshëm vetëm nëse shiten sulmuesit Pierre-Emerick Aubameyang dhe Memphis Depay.

“Aubamejang dhe Memfis janë ende këtu, kështu që do t’i përdorim për takimin e radhës. Por prioriteti është të regjistrojmë Kunde”.

Tekniku i blaugranave komentoi edhe largimin e Kasemiros te Junajtid, duke e konsideruar një ikje domethënëse për Realin, pasi braziliani la shenjë te “Galaktikët”.

