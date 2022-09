Xavi ëndërron Champions-in

00:01 07/09/2022

Trajneri i Barcelonës tha se është privilegj pjesëmarrja në Ligen e Kampionëve, kërkon kujdes ndaj Viktoria Plzen

Xavi Hernández kthehet plot ambicie në Ligën e Kampioneve. Trajneri i Barcelonës kërkon që skuadra e tij ta fitojë trofeun më të rëndësishëm të kontientit.

Katalanasit do të përballen në takimin e parë në Grupin C me Viktoria Plzenin në “Camp Nou”.

Xavi Hernandez: Do të konkurrojmë dhe ëndërrojmë që të fitojmë Ligën e Kampioneve. Nëse jo, nuk do të isha këtu, do të rrija në shtëpi. Nuk e konceptoj që të konkurroj pa fituar. Është privilegj të kthehem të marr pjesë në këtë kompeticion. Viktoria Plzen-i është një ekip mjaft fizik dhe me lojtarë që vrapojnë shumë, janë të rrezikshëm në kundërsulme dhe mbrojnë mirë. Duan ta nisim mirë edhe për faktin se jemi në grupin më të vështirë në këto vite të fundit.

Synimi minimal i Barçës është që të kualifikohet në të gjashtëmbëdhjetat e turneut. Por trajneri katalanas kërkon që ndeshjet të merren një nga një.

Blaugranat vijnë pas fitores në transfertë ndaj Sevillas 0-3 në La Liga.

Ndërkohë që klubi prezantoi zyrtarisht edhe dy blerjet e reja në mbrojtje, Hector Bellerin-in dhe Marcos Alonso-n.

