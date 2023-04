Xavi: Kujdes, Reali di të fitojë

23:34 04/04/2023

Barcelona pret “Los Blancos” në takimin gjysmëfinale të kthimit në Kupën e Mbretit

Trajneri i Barcelonës, ​​Ksavi Hernandez, deklaroi se Real Madridi është ende favorit për t’u kualifikuar në finalen e Kupës së Mbretit, pavarësisht se u mund 1-0 në sfidën e parë dhe luan në “Kamp Nou”.

Në tri përballjet e mëparshme, në Superkupë, La Liga dhe Kupën e Mbretit kanë fituar katalanasit. Por tekniku bën thirrje për kujdes.

“Ata janë mësuar të përmbysin ndeshjet. Kështu që ne duhet të jemi shumë vigjilentë. Për mua ata janë ende favorite! Por ne do të luftojmë dhe do të përpiqemi që të dominojmë lojën, do të përpiqemi të jemi më të mirë se sa Reali. Pres një lojë të fortë, shumë të fortë. Është Real Madridi! Është një ekip fitues. Është gjithmonë e vështirë të luash kundër tyre.”

Ndërsa trajneri i “Los Blankos”, Karlo Ançeloti tha në konferencën për shtyp se skuadra e tij nuk do të tentojë që të gjejë golin me të nisur sfida.

Italiani tha se kur ndryshon modulin e lojës, kjo e komplikon situatën për një ekip, që është mësuar të luajë ndryshe gjatë sezonit.

