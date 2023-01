Xhaçka: Amnistia fiskale do bëhet, e ka BE dhe SHBA

15:51 07/01/2023

“Në negociata me Greqinë për Detin dhe heqjen e Ligjit të Luftës”

Qeveria synon të miratojë brenda vitit nismën për amnistinë fiskale dhe atë për pasaportat e arta, të cilat shihen me skepticizëm nga Bashkimi Europian. Por Ministrja për Punët e Jashtme dhe Europën Olta Xhaçka, në një konferencë për shtyp me kryenegociatoren Majlinda Dhuka, thotë se gjithçka është në konsultim me partnerët ndërkombëtarë.

“Nuk janë shpikje shqiptare, asnjë gjë e re. Jemi duke diskutuar me BE se cili do ishte e drejta më e mirë për të aplikuar amnistinë fiskale. Progres raporti nuk thotë që nuk duhet të bëhet apo pengon integrimin, progres raporti thotë duhet të minimizojë rreziqet dhe të punojë për këtë me BE. Sot po diskutojme me BE-në dhe amnistia do bëhet”.

Zgjidhje pritet t’i jepet edhe një sërë çështjesh të mbetura pezull me fqinjin tonë jugor, duke nisur me kufirin detar dhe ligjin e luftës që Greqia vijon të ketë me Shqipërinë.

“Jo vetëm delimitimit të deteve, por edhe shfuqizimit të ligjit të luftës që prek çështjet e pronësisë. Do të vijojë puna teknike për negociatat me Greqinë, për arritjen e një kompromisi mbi pyetjet që do t’i shkojnë Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me çështjen e kufizimit të zonave detare. Arritja e këtij kompromisi që do të bënte të mundur referimin e çështjes në Gjykatë.”

Ndonëse nuk ka një afat për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian, Kryenegociatorja Dhuka thotë se ky proces do të jetë prioritet i qeverisë përgjatë vitit 2023.

“Shqipëria ka shpresë bazuar në progres-raportin e 2022-it për të marrë rekomandimin pozitiv nga Komisioni Europian për çeljen e grup seksionit në fund të vitit 2023-2024”.

Ministrja Xhaçka dhe Kryenegociatorja Dhuka e cilësuan vitin që lamë pas të paprecedentë sa i përket arritjeve në politikën e jashtme, duke renditur uljen e Shqipërisë si anëtare e përkohëshme në Këshillin e Sigurimit të OKB-së dhe të qënit penë-mbajtëse me SHBA-të për çështjen e Ukrainës. Sipas tyre hapja e negociatave në 19 Korrik, mbajtja e samitit të BE-së në muajin Dhjetor në Tiranë, qenë një tjetër arritje në aspektin e politikës së jashtme.

