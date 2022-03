Xhaçka: Rusia t’i bindet urdhrit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë

19:59 16/03/2022

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka, ka reaguar pas vendimit të Gjykatë Ndërkombëtare të Drejtësisë për agresionin ndaj Ukrainës.

“Mirëpritëm urdhrin e sotëm të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, për masat e përkohshme të pezullimit të menjëhershëm të operacioneve ushtarake nga Rusia ose ndonjë organizatë apo person”, thuhet në reagim.

Më tej Xhaçka shton se “Shqipëria mbështet plotësisht përgjegjësinë për çdo krim të kryer në Ukrainë dhe i bën thirrje Rusisë që t’i bindet urdhrit të Gjykatës”./tvklan.al

We welcome today’s Order by @CIJ_ICJ on provisional measures for immediate suspension of military operations by #Russia or any organizations or persons.



Albania 🇦🇱 fully supports accountability for any crimes committed in #Ukraine and call on Russia to abide by Court’s Order. pic.twitter.com/PMkOsa5ue2