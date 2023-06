Xhaçka: Serbia të lirojë pa humbur kohë 3 policët

Shpërndaje







14:10 15/06/2023

Tensionet në veri të Kosovës kanë qenë në fokus të diskutimeve edhe në seancën plenare në Kuvendin e Shqipërisë. Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka, tha para deputetëve se është duke ndjekur nga afër ngjarjet atje. Ajo theksoi se ka komunikuar me komandantin e KFOR-it dhe është në pritje të përfundimit të hetimeve për rastin e rrëmbimit të 3 policëve të Kosovës nga forcat serbe.

“Jemi duke i ndjekur nga afër me shumë shqetësim ngjarjet në veri të Kosovës. Jemi angazhuar fort me aleatët e partnerët që situata të mos përkeqësohet më tej. Të shqetësuar pasi aleatët e partnerët e gjejnë pjesën më të madhe të përgjegjësisë tek Kosova. Kjo dobëson në mënyrë shqetësuese pozitat e Kosovës në sytë e SHBA dhe BE. Tre policët e kapur nga ushtria serbe, padyshim e ndërlikon më tej situatën dhe rrezikon t’i hedhë benzinë zjarrit. Kam komunikuar me komandantin e KFOR, jemi në pritje të përfundimit të hetimeve apo të raportimit që do t’i bëjë KFOR NATOS-s. Në këtë pikë është e domosdoshme që të ruhet qetësia”, u shpreh ministrja Xhaçka.

Sa i përket rrëmbimit të tre policëve të Kosovës, Xhaçka kërkoi lirimin e tyre pa humbur kohë. Sipas ministres së Jashtme, kjo do të ishte një kontribut i madh drejt uljes së tensioneve ndërkohë që KFOR bën hetimet. E sa i përket këtij rasti, Xhaçka theksoi se Shqipëria mban qëndrimin që policët nuk kanë kërcënuar sigurinë kombëtare të Serbisë dhe se edhe në rast se do të kishin hyrë në një zonë të Serbisë, kjo nuk parashikon arrest, por një kthim pas të tyre.

“Është po ashtu e domosdoshme që qeveria e Serbisë të lirojë pa humbur kohë të tre policët. Lirimi i tyre do të ishte një kontribut i madh drejt uljes së tensioneve ndërkohë që i lemë kohë KFOR-it që ka përgjegjësi për ruajtjen e kufirit të Kosovës në veri që të zbardhë të gjithë çfarë ka ndodhur. Ne kemi bërë dhe po bëjmë përpjekjet tona aktive që lirimi i tre policëve të kufirit të ndodhë, por ndërkohë jemi të qëndrimit që ata nuk kanë bërë asnjë vepër penale, apo nuk e kanë kërcënuar sigurinë kombëtare të Serbisë dhe në të tilla raste edhe të kalimit të kufirit apo hyrjes në një zonë që do të konsiderohej e Serbisë nëse e tillë ka qenë ngjarja, sigurisht që nuk parashikon arrest, por një kthim pas dhe ky është qëndrimi ynë. Përpjekjet tona do të vazhdojnë për kthimin e tyre pranë familjeve”, shtoi ministrja.

Sa i përket ndalimit të qarkullimit të automjeteve me targa serbe, ministrja tha se mbetet të shihet se çfarë do të thotë në realitet pasi qeveria kosovare është shprehur se janë masa sigurie dhe jo masa tregtare. Nëse do të ishin masa tregtare, sipas ministres, do të përshkallëzonte më shumë situatën, por mbi të gjitha do ta dëmtonte vetë Kosovën e rajonin ekonomikisht, por edhe në sytë e aleatëve.

Sa i përket draftit të kryeministrit Rama për Asociacionin për ministren, ka qenë një hap i “qenësishëm për ç‘tensionim dhe rikthim në rrjedhë të dialogut”.

Ajo iu përgjigj akuzave për mungesën e mbështetjes për Kosovën, pas anulimit të mbledhjes mes dy qeverive.

“Për ne Kosova është e shenjtë, është prioritet kombëtar që udhëheq çdo veprim në politikën tonë të jashtme. Ne ndajmë plotësisht objektivat e qeverisë së Kosovës për një zgjidhje përfundimtare të negociuar me Serbinë. Kjo nuk do të thotë që ne të mbështesim në mënyrë të pakushtëzuar qeverinë e Kosovës, edhe kur jemi të bindur që ajo që po bën është një gabim. Kjo nuk do të ishte mbështetje për Kosovën, do të ishte e papërgjegjshme dhe nuk ka për të ndodhur kurrë”, tha Xhaçka.

Sipas ministres, tashmë është e domosdoshme që qeveria e Kosovës të dëgjojë partnerët tanë ndërkombëtarë për çtensionimin e situatës. Rruga drejt normalizimit të marrëdhënies është vetëm nëpërmjet dialogu sipas saj.

“Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar për të kontribuar me çdo mjet e më të gjithë mundësitë e saj. Por jo duke vazhduar në rrugën e përplasjes me të gjithë miqtë e aleatët, sepse nga kjo Kosova nuk mund të dalë kurrë e fituar”, u shpreh Xhaçka./tvklan.al