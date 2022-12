Xhaçka: Serbia të ndalojë përkrahjen për barrikadat

19:45 28/12/2022

“Ushtria serbe nuk do të hyjë në Kosovë”

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka është e bindur se situata e krijuar në veri të Kosovës është produkt e një shfaqje të politikës së brendshme serbe dhe nuk ka të bëjë me interesat e njerëzve të zakonshëm.

Në një reagim në rrjetet sociale ajo thotë se “as ushtria Serbe nuk do të hyjë në Kosovë, as ushtria e Kosovës nuk do të hyjë në ndonjë konflikt të armatosur, pasi kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme dhe duhet të ndalet për hir të gjithë Rajonit”.

Më tej Xhaçka thekson se Serbia duhet të ndalojë së përkrahuri ngritjen e barrikadave në veri të Kosovës dhe më në fund të kuptojë se koha e të ashtuquajturës “Kosova&Metohija” ka ikur.

