Xhaçka: Shqipëria mbështet plotësisht rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme për Paqe në Ukrainë

17:04 23/02/2023

Ministrja e Punëve të Jashtme Olta Xhaçka ka mbajtur fjalën e saj në sesionin urgjent të Asamblesë së Përgjithshme të OKB në 1-vjetorin e sulmit rus në Ukrainë.

Në nisje të fjalës së saj, ministrja Xhaçka është shprehur se agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës është dënuar me votë dërrmuese përmes një sërë rezolutash nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së.

Xhaçka ka deklaruar se Shqipëria mbështet plotësisht rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme për paqe në Ukrainë teksa ka shtuar se besojmë se kjo asamble do të votojë në mbështetje të kësaj rezolte.

Ministrja Xhaçka është shprehur në emër të Shqipërisë për kundërshtimin e amendamenteve armiqësore të paraqitura nga Bjellorusia.

Olta Xhaçka: Një vit më parë, në këtë ditë, bota ishte ne ankth, duke pritur të shihte se çfarë zgjedhje do të bënte Presidenti i Rusisë. Më 24 Shkurt mësuam se ai e bëri zgjedhjen e tij. Kjo është një luftë për të cilën nuk kishte arsye tjetër përveç zgjedhjes së Presidentit rus. Duhet ta kujtojmë mirë këtë.

Ukraina nuk e sulmoi Rusinë, Ukraina nuk e kërcënoi kurrë Rusinë. Ky pretendim është po aq qesharak sot, kur e gjithë bota eshte bërë dëshmitare e dobësisë së ushtrisë ruse, siç ishte në 23 Shkurt 2022, kur shumica e botës priste që pushtimi të kishte sukses brenda pak ditësh.

Ishte një pushtim i paprovokuar, i paligjshëm, pushtim kriminal i një vendi. Ishte mbi të gjitha një akt sulmi që shkelte qartë Kartën e OKB-së dhe të drejtën ndërkombëtare. Një akt që u dënua në mënyrë të qartë, dhe me vota dërrmuese përmes një sërë rezolutash nga kjo Asamble.

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka qenë gjithashtu shumë e qartë në vendimin e saj të datës 16 Mars 2022, duke deklaruar se Federata Ruse duhet të pezullojë menjëherë operacionet ushtarake në territorin e Ukrainës, dhe gjithashtu duhet të sigurojë që forcat e tjera nën kontrollin e saj, ose të mbështetura nga Moska, nuk duhet të vazhdojnë operacionin ushtarak.

Gjatë vitit të kaluar, nuk është vetëm vlerësimi ynë i aftësive ushtarake të ushtrisë ruse që është ndryshuar. Brutaliteti i kësaj force është bërë i dukshëm për të gjithë. Krimet e luftës që ka kryer në Ukrainë gjatë vitit të kaluar, bombardimet pa kriter të qyteteve dhe qytezave të tëra, përdhunimet, ekzekutimet, mobilizimi masiv i të dënuarve dhe mercenarëve, janë ndoshta akuza më e mirë ndaj natyrës së vërtetë të luftës së Rusisë.

Ashtu siç në fakt, rezistenca vërtet heroike e popullit ukrainas, ka asgjësuar çdo argument dhe justifikim që Rusia u përpoq t’i paraqiste botës në një përpjekje të kotë për të fituar legjitimitet për luftën e saj të zgjedhur.

Kjo luftë ka patur pasoja dramatike për të gjithë botën. Por unë po i parashtroj të gjithëve në këtë Asamble, se ajo që kemi parë deri më tani, është asgjë në krahasim me atë që do të shihnim, nëse Rusia do të lejohej të dominonte në këtë konflikt. A do të ishte dikush këtu, ndonjë nga vendet tona këtu, më i sigurt nëse do të lejohej të shkelej Karta e OKB-së dhe e drejta ndërkombëtare, në mënyrën që e ka shkelur Rusinë?

Unë besoj se jo. Unë besoj se një botë ku forca ndikon në të drejtën, ku vendet mund të vendosin papritur të sulmojnë fqinjët e tyre dhe të aneksojnë pjesë të territorit të tyre, është një botë që nuk do të ishte dobiprurëse për asnjë prej nesh. Ose njerëzit tanë.

Praktikisht do të thoshte të ktheheshim në logjikën e viteve 1930. Kjo është arsyeja pse Shqipëria mbështet plotësisht rezolutën “Parimet e Kartës së OKB-së që qëndrojnë në themel të një paqeje gjithëpërfshirëse, të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë”. Kjo është arsyeja se pse ne besojmë se kjo Asamble duhet të votojë në mbështetje të kësaj rezolute dhe të bëjë të qartë mbështetjen për një paqe të drejtë në Ukrainë në përputhje me parimet e Kartës së OKB-së, e cila duhet të garantojë sovranitetin, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës brenda kufijve të saj të njohur ndërkombëtarisht, që shtrihen në ujërat e saj territoriale.

Në të njëjtën mënyrë, ne kundërshtojmë ndryshimet jo-miqësore të paraqitura nga Bjellorusia. Ato nuk përfaqësojnë një përpjekje për të kontribuar për paqen, por një përpjekje për të mbrojtur agresorin./tvklan.al