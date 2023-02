Xhaçka takohet me të dërguarin e posaçëm britanik për Ballkanin, çfarë diskutuan

11:18 09/02/2023

Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka, priti në një takim të Dërguarin e Posaçëm të kryeministrit britanik për Ballkanin Perëndimor, Lord Stuart Peach.

Ministrja Xhaçka vlerësoi angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht vëmendjen e posaçme të Britanisë ndaj situatave që prekin rajonin.

Duke u ndalur në marrëdhëniet dypalëshe, ata vlerësuan faktin që shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe kanë njohur rritje me 160% gjatë vitit 2022.

Dy zyrtarët shprehën nevojën për ta fokusuar bashkëpunimin në fusha konkrete si infrastruktura energjetike, infrastruktura e porteve dhe ajo rrugore, të cilat janë të rëndësishme për ndërlidhjen rajonale./tvklan.al

Insightful mtg with WB's 🇬🇧Special Envoy Lord Stuart Peach. Welcomed UK engagement with the region, incl. strengthened bilateral ties with 🇦🇱 that need to focus more on boosting economic coop. in areas such as energy,port&road infrastructure that are key for regional connectivity pic.twitter.com/kLyYfEvmiK