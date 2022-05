Xhaçka takohet me Varhelyi: Vendimi për Konferencën e Parë Ndërqeveritare duhet të merret në Qershor

12:35 16/05/2022

Ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka ka zhvilluar një takim me eurokomisionerin, Oliver Varhelyi. Ministrja shprehet në rrjetet sociale se i ka theksuar eurokomisionerit bindjen e Shqipërisë se dështimi për të mbajtur konferencën e parë këtë qershor do të ndikojë negativisht në besueshmërinë e BE-së.

“Takim i frytshëm me Komisionerin për Fqinjësinë dhe Zgjerimin në KE, Oliver Varhelyi në margjinat e takimit të Këshillit të Punëve Jashtme me Ministrat e Jashtëm të Ballkanit Perëndimor. U dakordësuam që vendimi për konferencën e parë ndërqeveritare duhet të merret në qershor. Nënvizova bindjen e Shqipërisë se dështimi për të mbajtur konferencën e parë këtë qershor do të ndikojë negativisht në besueshmërinë e BE-së dhe situatën në Ballkanin Perëndimor”, thuhet në postim.

Ministrja Xhaçka ndodhet në Bruksel, ku mori pjesë në drekën e punës me Ministrat e Jashtëm të BE-së dhe Balkanit Perëndimor./tvklan.al

Met with @OliverVarhelyi in the margins of FAC’s meeting with #WB’s FM. We agree that decision on 1st #IGC must come in June. Underlined 🇦🇱‘s conviction that failure to deliver will negatively impact #EU credibility & situation in #WB. 🇦🇱🇪🇺 pic.twitter.com/xzQzrsMrAI