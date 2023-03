Xhamia e re, Veliaj: Në ndihmë të zonës

20:16 30/03/2023

Objekti i ri i kultit në rrugën “Hamdi Cullaj”

Në muajin e shenjtë të Ramazanit një xhami e re i është shtuar kryeqytetit. Myftiu i Tiranës, Lauren Luli, me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe dhjetëra besimtarë të zonës hapën dyert e saj në rrugën “Hamdi Cullaj”.

“Kush ndërton një xhami, ndihmon një zonë të tërë. Të qenit qytet, të qenit bashki, është e lidhur me xhaminë, sidomos Tirana, e cila ka lindur prej ndërtimit të xhamisë. “Dua të falenderoj me gjithë zemër ata që kanë kontribuuar, qoftë me ndërtimin e xhamisë, qoftë me zbukurimet e vogla; keni gjithë mirënjohjen time dhe shpërblimet e Zotit të madh”.

“I nderuar kryetar i bashkisë faleminderit për kontributin tuaj. Ta gëzojmë këtë xhami, ta gëzojnë banorët e kësaj zone”, tha Myftiu i Tiranës, Lauren Luli.

Për besimtarët dhe krerët e Komunitetit Mysliman, diplomatë, deputetë dhe anëtarë të Këshillit Bashkiak të Tiranës, Veliaj ka shtruar edhe një darkë iftari.

“Ndonjëherë pyes veten, a mund të kishim çdo muaj Ramazan? E besoj se secili prej nesh mund ta marrë këtë vendim, për t’u sjellë çdo muaj me shenjtërinë që na dikton koha Ramazanit. Kështu do të kishim një qytet, një shoqëri, një vend edhe më të begatë, më të bekuar, një shoqëri edhe më të dashur, me njerëz më tolerantë.”

Veliaj shprehu mirënjohjen edhe për të gjithë ata që kanë kontribuar për njerëzit në nevojë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit.

