Xheisoni-Aurelës: Unë do transferohem në Tiranë. Po ti u mërzite kur ike nga Llakatundi? (Video)

Diva e muzikës shqiptare Aurela Gaçe ka qenë e ftuara e dytë mbrëmjen e kësaj të hëne në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan” në Tv Klan. Aurela u është përgjigjur pyetjeve të fëmijëve, të cilët kanë bërë që këngëtarja të tregojë disa nga “sekretet e saj”.

A ke ndonjë shoqe të ngushtë ti?

Aurela Gaçe: Nuk jam mërzitur asnjëherë me shoqet e mia. Eli Fara është mikesha ime, por me Elin miqësia ka lindur kur kam qenë rreth 20 vjeç, por kam një shoqe me të cilën jam rritur në Llakatund të Vlorës. Janë të rralla këto miqësitë e vërteta dhe duhet t’i mbajmë sa të kemi mundësi.

Xheisoni: Mami më ka thënë që pas pak unë dhe familja ime do transferohemi në Tiranë. Po ti a u mërzite kur ike nga Llakatundi?

Aurela Gaçe: Ashtu siç Llakatundi kurrë nuk iku nga unë, edhe Mushqetaja jote s’ka për të ikur ndonjëherë.

Do më këndosh një këngë nga Vlora?

Aurela Gaçe: Unë i jam mirënjohëse që më dha mikrofonin për herë të parë, isha 4 vjec e gjysmë. Ai është Rreshat Osmani, ai besoi tek unë dhe më nxorri në festivalin e fëmijëve.

E keni qejf detin?

Aurela Gaçe: Detin e kam kaq shumë qejf, e vërteta është që mua më zë deti shumë në udhëtime me anije. Jam njeri delikat.

Sikur mos ishit këngëtare, çfarë do bëheshit tjetër? Po të ishe miss çfarë do bëje?

Aurela Gaçe: Do bëja fëmijë të bukur kështu siç i kam bërë edhe pa qenë miss.

Çfarë ke mësuar nga fëmijët e tu?

Aurela Gaçe: Ajo e madhja më gozhdon ndonjëherë. Koha që duhet të ndajmë me fëmijët, duhet të balancojmë kohën. Gjëja më e bukur që kam mësuar nga fëmijët e mi është dashuria pa kushte.

Pse nuk merr pjesë prapë në festivale?

Aurela Gaçe: Nuk marr më pjesë jo sepse nuk dua, por ka ardhur një moment në jetën time që dua ta shijoj dhe jo të kem emocionet e konkurrimit. Nuk do të pushoj së kënduari deri sa të kem frymë.

Ti pse bën pompa në skenë?

Aurela Gaçe: Sepse mundem, dua t’u jap një mesazh nënave që janë në shtëpi edhe vajzave. Sepse nuk është çështje force.

Kur takove burrin, kaq shumë të rrahu zemra?

Aurela Gaçe: Jo rratata, por me breshëri.

Mos ke ndonjë superfuqi ti që i mban njerëzit në ajër?

Aurela Gaçe: Superfuqia ime është mikrofoni. /tvklan.al