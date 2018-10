“Xhenet”, Dumani zbulon detaje nga seriali më i ri në Tv Klan (Video)

Pas përfundimit të episodit final “Dashuri Bardh e Zi” , një tjetër serial pritet të nisë në Tv Klan.

“Xhenet” titullohet seriali më i ri që do të shfaqet në ekran duke filluar nga data 10 Tetor në orën 18:20. Drejtori i Programacionit të Tv Klan, Albert Dumani i ftuar në emisionin “Rudina” zbuloi në vija të përgjithshme përmbajtjen e serialit.

““Xhenet” titullohet seriali dhe është emri i personazhit kryesor. Seriali është dramatik.

Bëhet fjalë për një vajzë të re e cila lind një vajzë të cilën detyrohet ta braktisë dhe ne do të mësojmë më pas se çfarë e ka shtyrë të braktisë fëmijën e saj. Ajo rifillon një jetë krejt të re, bën një vajzë tjetër, krijon familje dhe bëhet e pasur. Pas 20 vitesh ajo rikthehet dhe vajza e saj i sjell në shtëpi shoqen e ngushtë e cila është Xhenet. Xheneti është rritur jetime në një lagje të varfër, por pasi përfundon studimet bëhet një arkitekte e sukseshme dhe fillon punë në të njëjtën kompani ku është nëna e saj biologjike. Edhe kur nëna e saj të marrë vesh se Xhenet është vajza e saj biologjike ajo sërish do të përpiqet ta largojë. Selimi do të jetë po ashtu një nga personazhet kryesorë që do të përfundojë me Xhenetin”, tha Dumani./tvklan.al