Xheni thyen gotën e verës, Kristi: Problemi yt është që nuk hapesh

21:11 21/03/2022

Kristi dhe Jenny, takimin e radhës e zhvilluan duke shijuar nga një gotë verë. Por kjo verë do bëhej sebep “ngritjesh emocionale”. Dhe kjo u bë shkak i një incidenti mes të dyve pasi teksa po bëhej gati ta përqafonte, Xheni theu një gotë. Ndërkohë Kristi i tha Xhenit se problemi me të është që nuk jepet.

Kristi: Me ty më pëlqen që ti nuk e ekzagjeron. Problemi tek ty është që ti nuk jepesh në asnjë moment. Me hapje nuk them që ti duhet të deklarosh gjëra koti ose false, ose ekstreme për mua. Të kemi një moment pak më intim. Unë këtë pyes se tani unë ty nuk të premtoj dot dashuri.

Xheni: Kërkoj një person që të ma premtojë këtë dashurinë dhe që të jemi për njëri-tjetrin.

Kristi: Po të siguroj dashurinë, çfarë do ndodhë nga ana jote?

Xheni: Nëse ti ma siguron dashurinë do ndryshojnë shumë gjëra në lidhje me raportin tonë.

Kristi: Kam katër dhe jam në një situatë shumë të vështirë në kuptimin që ti ke shumë benefit. Tre të tjerat kanë dhe ato pikë shumë të forta, por ti për mua ke një më shumë se totali që kanë ato. Në momentin që ti më kërkon mua siguri, domethënë diku-diku as ma ke dhënë sigurinë. Po mirë çfarë do bënim po të dilnim nga programi?

Xheni: Stabilitet, besim, siguri dhe suport!/tvklan.al