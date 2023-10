Xhesiana dhe Denisi në një takim jashtë vilës, Denisi bën deklaratën e papritur për të!

21:21 13/10/2023

Një mesazh vjen në vilën e dashurisë që do të ndryshojë stuatën dhe shkruhej “Denis dhe Xhesiana bëhuni gati për një takim romantik jashtë vilës”. Para se të niseshin Xhesika e përcjell Denisin me puthje dhe përqafime dhe i thotë: Kalofsh bukur në takim me shoqen.

Xhesianës i pëlqeu shumë vendi i takimit dhe Denisi tregon arsyen pse e zgjodhi këtë ambient:Doja të ishim larg njerëzve që të shprehim gjërat ashtu siç janë.

Xhesiana ishte mëdyshje nëse e kishte transmetur tek Denisit pëlqimin që kishte për të dhe e pyet:E prisje që do të të zgjidhja ty?

Denisi: E prisja nga ai shikimi jot dhe e vlerësoj shumë zgjedhjen tënde.

Biseda e tyre rrotullohet dhe në fund shkon tek Xhesika ku Denisi bën disa gjëra të qarta:Je shumë vajzë simpatike, por unë mendoj që jam shumë i lidhur me Xhesikën dhe s’mund ti jap shpresa dikujt. Gjithsesi ne do jemi shokë të mirë.

Episodet ditore të Love Island Albania transmetohen çdo ditë në orën 18:20, në Tv Klan./Love Island Albania