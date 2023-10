Xhesiana dyshuese për marrëdhënien e Denisit dhe Xhesikës, ‘Dyshoj tek ndarja juaj!’

20:21 13/10/2023

Pas rikrijimit të çifteve, djemtë duan të njihen më shumë me Xhesianën. Denisi e shoqëron dhe ajo ulet përballë djemvë.

E pyetur nga Aleksandros nëse a do mundet tja ndryshojë mendjen Denisit, Xhesiana me plot vetëbesim përgjigjet: Fakti që unë e zgjodha do të thotë që unë kam shpresë për të.

Ndërkohë Arlindi është dyshues për zgjedhjen e Xhesianës dhe shprehet: Unë mendoj që e ke zgjedhur Denisin më shumë për strategji sesa si pëlqim.

Xhesiana duket sikur mezi po priste t’i kërkonte llogari Denisit se pse ai u fut në Love Island duke qenë se e donte Xhesikën.

Xhesiana: Doja të të njihja po më duket pak e çuditshme kjo gjendja juaj.

