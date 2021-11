Xhesika Berberi tregon planet e saj për të krijuar familje: Do të ndodhë kur... - Tv Klan

Xhesika Berberi tregon planet e saj për të krijuar familje: Do të ndodhë kur…

18:40 26/11/2021

Ajo është një supermodele, një vajzë jo vetëm e bukur nga jashtë por me një zemër të madhe e cila po pushton pasarelat botërore.

Xhesika Berberi ka zbukuruar sot studion e emisionit “Rudina” në Tv Klan. Ndryshe nga çdo prezencë televizive, kësaj radhe erdhi me mbesën e saj Evelin.

Evelin e konsideron Xhesikën si të ishte vetë mamaja e saj. Sot ishte një bisedë mjaft e ngrohtë midis 2 vajzave që mbi të gjitha e quajnë njëra – tjetrën “soul sisters”.

Xhesika Berberi: Ka qenë dita më e bukur e jetës sime. Evelin ka lindur në orën 5 të mëngjesit, ditë e shtunë. Ka qenë një emocion i papërshkrueshëm njësoj sikur të isha unë duke lindur. Ishte diçka shumë e bukur edhe më ka bërë mua të ndihem shumë e plotësuar edhe jam shumë e lumtur të jem tezja e saj sepse ajo më bën çdo ditë krenare. Është një vajzë që jam shumë e lumtur që e kam mbesën time.

Rudina Magjistari: Më trego pak si është marrëdhënia që ke ti me tezen tënde?

Evelin: Tezja ime është si mami i dytë për mua. Jemi shumë të afërta me njëra- tjetrën. Bëjmë shumë gjëra të ndryshme edhe pse nuk jemi me njëra – tjetrën afër. Zakonisht çdo gjë që e di tezja ime e di dhe mami im .

Rudina Magjistari: Si e thërret Xhesin ti?

Evelin: Xhesi ose soul sister.

Xhesika Berberi: Jemi si motra.

Rudina Magjistari: Cili është momenti që ti e mban mend Xhesikën në televizor?

Evelin: Kur ka dalë dhë një herë këtu te “Rudina”. Që kishit ndërtuar atë shtëpinë kur ra tërmeti më 26 Nëntor.

Supermodelja Xhesika Berberi na tregoi edhe një detaj shumë interesant mbi jetën e saj personale.

Rudina Magjistari: Ndërkohë ti Xhesika vetë duke parë këtë lidhje të fortë që keni krijuar me mbesën, të ka ushqyer akoma më shumë dëshirën për të pasur edhe ti fëmijë vetë?

Xhesika Berberi: Patjetër e shikoj veten time si nënë. Nuk mund të them tani për momentin sepse tani jam e fokusuar shumë te karriera dhe është momenti që unë duhet t’i jap më shumë forca se çdo moment tjetër se duke qenë tani që po vij me biznesin tim dhe të krijosh diçka në SHBA nuk është e thjeshtë. Kam 2 vite që po punoj shumë fort, dhe dua që kur të kem familjen time, fëmijët e mi, ta kem ezauruar pjesën e karrierës dhe të jem 100% e fokusuar vetëm te familja. Kështu që dua të mbaroj njëherë këto gjërat që i kam në plan. Sidomos dua që kur të flas me fëmijët e mi të ardhshëm t’i them që kam bërë këtë. /tvklan.al