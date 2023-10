Xhesika shpërthen në lot pas mesazhit të së ëmës: Harroje Denisin!

00:06 16/10/2023

Xhesika gjatë mbrëmjes së sotme të ‘Prime’ ka marrë një videomesazh nga një familjar, konkretisht nga nëna e saj.

‘Prime’ i Love Island Albania po transmetohet në Televizionin Klan nën drejtimin e Luana Vjollcës dhe një ndër gjërat që është diskutuar është historia e dashurisë e Xhesikës dhe Denisit. Luana i kujtoi ndër të tjera Xhesikës se ajo është shprehur që nuk donte të kthehej më me Denisin.

E ëma e Xhesikës i ka dërguar asaj një mesazh të fortë ku i kërkon që të shijojë Love Island dhe të harrojë Denisin.

Nëna e saj në videomesazh shprehet: “Diell i mamit, është hera e parë që qëndrojmë kaq gjatë larg njëra tjetrës. Xhesi duhet ta shijojë Love Island duke bërë shoqëri të reja. Ti ke shkuar aty për një eksperiencë të re dhe jo për Denisin. Ai të la 6 muaj më parë sepse nuk kishte kohë për ty dhe ku e gjeti kohën Denisi për të hyrë aty. E mbaj mend atë ditë që të mora më the mami më lër të qaj vetëm dy ditë dhe ti e mbajte premtimin. Denisit nuk i erdhi keq për ty, ai tha që po përpiqesha të të harroja. Duhet ta kuptosh që një person që të lë duke e ditur që ti vuan, nuk të do. Xhesi meriton respekt nga të gjithë, sepse ja u ke dhënë këtë respekt të gjithëve. Harroje Denisin, shijo eksperiencën. Mami të thotë të dëgjosh zemrën, po jo të lënduarën, por atë që do të ringrihet.”/Love Island Albania