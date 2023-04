Xhezmiu i revoltuar: Jam djegur nga qulli! Ore ka vajza plot, merreni nusen 7 vite më të vogël

12:05 08/04/2023

Këtë të Shtunë, në programin e mëngjesit në Tv Klan “Aldo Morning Show” telefonuesit janë shprehur sa i takon martesave me diferencë në moshë, konkretisht kur një djalë e merr nusen 7 vite më të madhe dhe nuk gjen aprovim nga ana e prindërve.

Xhezmiu nga Berati, nisur dhe nga eksperienca e tij personale u rekomandon djemve të rinj të mos marrin partneret më të mëdha në moshë, madje ai thekson se duhet ta gjejnë 7 vite më të vogël. Ai thotë se bashkëshortja e tij ka ndërruar jetë prej një viti dhe se ishin moshatarë. Për Xhezmiun, çiftet e këtij lloji kanë shanse më të mëdha për t’u divorcuar dhe se jetëgjatësia e femrës me të mashkullit ndryshon.

Xhezmiu: Ajo tema e sotme nuk po them se është e keqe, po unë si prind do t’u rekomandoja djemve, pse të marrin atë vajzën 7 vjeçe më të madhe?!

Aldo: Po i qëlloi…

Xhezmiu: Kur mund ta marrin 7 vjeçe më të vogël. Po pse do thuash ti, unë jam djegur nga qulli dhe populli thotë kur digjesh nga qulli, fryji kosit. Unë me ish-bashkëshorten, se më ka lënë ka gati një vit, ishim me një moshë. Unë po rri vetëm tani, ajo shkoi në botën e përtejme.

Aldo: Ooo sa gjynah!

Xhezmiu: Prandaj, dëgjo…Jetëgjatësia e mashkullit ndryshon nga jetëgjatësia e femrës, po pse pak femra ka?!

Aldo: Po ti pse e more kshu?

Xhezmiu: Po ne ishim në shkollën e lartë dhe u përziem. Ta marrin tjetër, 7 vjet më të vogël, pse plakë do marrë ai e?

Aldo: Është dashuria në mes mor bir.

Xhezmiu: Unë si prind do u rekomandoja, ore djalë ka vajza plot ore, merre një 7 vjet më të vogël, pse e merr 7 vjet më të madhe?

Aldo: Më fal po një vajzë nuk është kokërr domate.

Xhezmiu: Nuk është domate, as sallator. Po në këto momente, ka vajza plot ore. Se kanë ikur çunat jashtë në Gjermani, Itali, Greqi, Angli. S’ka këtu ore! Ne pleqtë kemi mbetur ore. Unë intelektual jam, kam mendimin tim. Kur vajza ka plot, ky djali im pse e merr këtë plakën. Probabiliteti i divorcit është më i madh tek këta lloj./tvklan.al